Çince etiketli aşı iddiasına Biontech’ten açıklama

Firma yetkilileri, bir Uzak Doğu ülkesi için ürettiği aşıları, bu ülkenin de onayıyla Türkiye'ye yönlendirebileceğini, ancak Çince etiketleri değiştirmenin mümkün olmadığını bildirdi.

Uzakdoğu ülkesinin onayıyla Türkiye'ye gönderilen aşıların etiketleri, -80 derecelik soğuk zincirin bozulmaması için burada da değiştirilmedi ve bu şekilde kullanılması tercih edildi.