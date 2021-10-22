Cinci hoca, Safranlı Cinci Macunu dağıttı

Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 5 incisi düzenlenen Safran Festivalin de Cinci hoca 17.yy da yaptırdığı Cinci Hamamı üzerinden halka içinde Safranın da bulunduğu 5 çeşit baharattan hazırlanan Cinci macununu dağıttı.

Babasultan mahallesi Şehitlik önünden Karabük Belediyesi Bandosu eşliğinde başlayan yürüyüş, Kazdağlıoğlu Meydanı'nda son buldu. Festival açılış konuşması yapan Safranbolu Kültür Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar Safran bitkinin Türkiye ve bölge için önemini belirterek, "İlçemize adını veren Safran bitkisi yok olmak üzere iken İlçe Tarım Müdürlüğü ve birkaç üreticinin gayretleri ile yok olmaktan kurtuldu. Vakıf olarak bizde bu değerli baharatı yaşatmak için bu yıl 5 incisini düzenlediğimiz 3 ün sürecek festival organize ettik. Bu değerli bitkinin önemi her geçen gün artarken, üretiminin de çoğalması bizleri memnun ediyor" dedi.