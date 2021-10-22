Cinci hoca, Safranlı Cinci Macunu dağıttı

Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 5 incisi düzenlenen Safran Festivalin de Cinci hoca 17.yy da yaptırdığı Cinci Hamamı üzerinden halka içinde Safranın da bulunduğu 5 çeşit baharattan hazırlanan Cinci macununu dağıttı.
Babasultan mahallesi Şehitlik önünden Karabük Belediyesi Bandosu eşliğinde başlayan yürüyüş, Kazdağlıoğlu Meydanı'nda son buldu. Festival açılış konuşması yapan Safranbolu Kültür Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar Safran bitkinin Türkiye ve bölge için önemini belirterek, "İlçemize adını veren Safran bitkisi yok olmak üzere iken İlçe Tarım Müdürlüğü ve birkaç üreticinin gayretleri ile yok olmaktan kurtuldu. Vakıf olarak bizde bu değerli baharatı yaşatmak için bu yıl 5 incisini düzenlediğimiz 3 ün sürecek festival organize ettik. Bu değerli bitkinin önemi her geçen gün artarken, üretiminin de çoğalması bizleri memnun ediyor" dedi.
Daha sonra Safranbolu Erkek Halk Oyunları ekibi Kazdağlı meydanında bir gösteri yaptı.
Folklor gösterisinden sonra Osmanlı döneminde Cinci Hoca lakabı ile ünlenen Karabaşzade Hüseyin Efendi 'nin 17 yy da yaptırdığı Cinci hamamı üzerinden vatandaşa içinde Safran'ının da bulunduğu 10 çeşit baharattan yapılan Cinci macununu Cinci hoca'yı temsilen bir kişi bakır kazan içinden halka dağıttı. Daha sonra Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği tarafından hazırlanan ve Türk Mutfağının tatlıları arasında yer alan Safranlı Zerde dağıtımı yapıldı.
Festival açılışına Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse bazı siyasi parti il ve ilçe başkanları, daire müdürleri, çiftçiler ve turla gelen yerli turistler katıldı.
CİNCİ HOCA KİMDİR?
Safranbolu'da 1590-1610 tarihleri arasında doğan Hüseyin Efendi, o bölgenin ileri gelenlerinden Vâiz Şeyh Karabaş İbrahim Efendi'nin torunu olan Karabaşzade Hüseyin Efendi, Sultan İbrahim (1640- 1648) zamanında şöhrete ulaşmış meşhur bir efsuncudur. İstanbul'a gelip, talebeliği sırasında babasından öğrendiği dualarla efsunculuğa başlamış ve şöhreti saraya kadar ulaşmıştır. Cinlerle iletişim kurduğu gerekçesiyle ünü her yere yayıldı. 1642 yılında Kösem Sultan tarafından, Padişah İbrahim'i tedavi etmesi için saraya davet edildi. Tedavisinin başarılı olması üzerine sadece büyük bir şöhret ve servet sahibi olmakla kalmadı, sarayda devlet işlerinde söz sahibi de oldu.
Cinci Hoca için dayalı döşeli bir saray da inşa ettirildi. Kendisine Sultan İbrahim tarafından Galata kadılığı görevi verildi. Asıl amacı maddi kazanç elde etmek olan Cinci Hoca, sorumluluğu altındaki ilmiye kadrolarını rüşvetle satarak çok büyük bir servetin sahibi olmuştu. 1645'te memleketi olan Safranbolu'da halen otel olarak kullanılmakta bir han ve günümüzde de kullanılan bir hamam yaptırmıştır. Ayrıca İstanbul Üsküdar'da da bir saray yaptırdığı bilinmektedir. Sultan İbrahim'in 8 Ağustos 1648'de tahttan indirilmesinden takriben üç ay sonra tevkif edilmiş ve önce Karacabey Kasabası'na sürülmüş ve sonra orada 11 Şevval 1058 (29 Ekim 1648) tarihinde idam edilmiştir. Safran ve bazı baharat ve bitkiler kullanarak yaptığı macun Sultan İbrahim'in sinirlerine iyi geldiği bilinmektedir.