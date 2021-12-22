Haberler Yaşam Haberleri Çin'deki son durum tedirgin etti! Şian'da koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Giriş Tarihi: 22.12.2021 20:47

Çin'deki son durum tedirgin etti! Şian'da koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirildi

Çin’deki son durum tedirgin etti! Şian’da koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirildi

Çin'in Şian kentinde, son günlerde Kovid-19 vaka sayısında görülen artış nedeniyle 13 milyondan fazla kişiye sokağa çıkma yasağı getirildi.

BBC'nin haberine göre, bugün ilan edilen yeni Kovid-19 kısıtlamaları kapsamında acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla her evden sadece bir kişiye dışarı çıkma imkanı tanındı. Geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağının yanı sıra uzun mesafeli otobüs ve uçak seyahatleri durduruldu, otoyollara kurulan noktalarda Kovid-19 testleri yapılmaya başlandı.

İŞ YERİNDE BULUNMASI ZORUNLU OLMAYANLAR EVDEN ÇALIŞACAK

Kamu çalışanlarıyla beraber fiziki olarak iş yerinde bulunması zorunlu olmayan kişilere evden çalışma çağrısı yapıldı. 9 Aralık'tan bu yana 143 Kovid-19 vakasının tespit edildiği Şian'da yetkililer, spor salonları, eğlence mekanları, sinema salonları gibi iç mekan etkinliklerinin geçici olarak yasaklandığını açıklamıştı.

Çin'de hayata geçirilen "Sıfır Kovid-19" uygulaması uyarınca, vaka sayısında artış görülen kentlerde geniş kapsamlı test ve aşılama gibi tedbirler alınıyor. Pekin yönetimi, şubatta başlayacak 2022 Kış Olimpiyatları öncesinde salgınla ilgili ciddi tedbirler alıyor. Çin'de şimdiye kadar 100 bin 544 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

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Çin'deki son durum tedirgin etti! Şian'da koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirildi
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