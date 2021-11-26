’Çingene’ ve ’Meks’ gruplarına baskın: Gözaltılar var!

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 3 ilde bulundukları bölgelerde uyuşturucu pazarını ele geçirmek için aralarında çok sayıda silahlı çatışmaya giren iki gruba karşı çalışma başlattı. Suç örgütü oldukları belirlenen iki grubun 3 ilde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti", "Kasten Yaralama", "Mala Zarar Verme", "Tehdit" gibi birçok suça da karıştıkları tespit edildi.