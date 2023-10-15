Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 15 Ekim 2023 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. Büyük ödülün 5 Milyon Türk Lirası'na yükseldiği yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Çin'in başkenti Pekin'den Dünya'nın merkezine doğru dümdüz bir çukur kazıp merkezden sonra da aynı doğrultuda yukarı doğru kazmaya devam edersek, tekrar yüzeye nereden çıkarız? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (15 EKİM 2023)

İşte Milyoner soru ve yanıtları;