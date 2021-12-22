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Giriş Tarihi: 22.12.2021 18:57

Çininin üstadı sergi ve panelle yad edildi

Çininin üstadı sergi ve panelle yad edildi

İznik Çinisi denildiğinde akla ilk gelen isimlerden Faik Kırımlı, Pendik Belediyesi'nin düzenlediği sergi ve panelle yad edildi. Sergide, merhum sanatçının çinilerinin görselleriyle birlikte genç sanatçıların eserleri sanatseverlerin beğenisine sunulurken panelde Kırımlı’nın hayatı ve sanatı akademisyenler tarafından anlatıldı.

Pendik Belediyesi 2011 yılında vefat eden ustaların ustası Çini Sanatçısı Faik Kırımlı için sergi ve panel düzenledi. Sergide genç sanatçılar, merhum sanatçının çalışmalarından esinlenerek yaptıkları eserleri sanatseverlerin beğenisine sundu. 40 genç sanatçıya ait eserlerin yer aldığı "Faik Kırımlı'nın İzinde" Sergisi bu ay sonuna kadar Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi'nde açık kalacak.


'DESENLER YERİNE ÇİNİ ALT YAPISIYLA İLGİLENİRDİ'


Serginin ardından panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Latife Aktan Özel'in yaptığı panelde Faik Kırımlı'nın hayatı ve sanata bakışını anlatıldı. Konuşmacılardan Kalemişi Ustası Semih İrteş, Faik Kırımlı'yı Bayrampaşa'daki atölyesinde tanıdığını, onun diğer çini ustalarından farklı olduğunu ifade ederek "Çoğu desenlerle uğraşırken Faik ise alt yapıyla, hamurla, fırınla pişirme dereceleriyle uğraşırdı." dedi.


'KENDİ ÇİNİ FIRININI YAPTI'


Panelistlerden Koleksiyoner Sermet Molu da Faik Kırımlı'nın çok cana yakın biri olduğunu, onunla tanıştıktan sonra hiç ayrılmadığını söyledi. Kırımlı'nın çini yapımında sürekli yeni formüller denediğini belirten Molu: "Farklı maden oksitleri denerdi. Çini fırınını bile kendi yapardı ki o zamanlar piyasada bu yoktu." bilgisini verdi.

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Çininin üstadı sergi ve panelle yad edildi
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