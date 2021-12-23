Haberler Yaşam Haberleri Çininin üstadı sergi ve panelle yad edildi
Giriş Tarihi: 23.12.2021 11:57 Son Güncelleme: 23.12.2021 12:21

Çininin üstadı sergi ve panelle yad edildi

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Çininin üstadı sergi ve panelle yad edildi

İznik çinisi denildiğinde akla ilk gelen isimlerden Faik Kırımlı, Pendik Belediyesinin düzenle-diği sergi ve panelle yad edildi. Sergide, merhum sanatçının çinilerinin görselleriyle birlikte genç sanatçıların eserleri sanatseverlerin beğenisine sunulurken panelde Kırımlı’nın hayatı ve sanatı akademisyenler tarafından anlatıldı.

Pendik Belediyesi 2011 yılında vefat eden ustaların ustası Çini Sanatçısı Faik Kırımlı için sergi ve panel düzenledi. Sergide genç sanatçılar, merhum sanatçının çalışmalarından esinlenerek yaptıkları eserleri sanatseverlerin beğenisine sundu. 40 genç sanatçıya ait eserlerin yer aldığı "Faik Kırımlı'nın İzinde" Sergisi bu ay sonuna kadar Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi'nde açık kalacak.

'DESENLER YERİNE ÇİNİ ALT YAPISIYLA İLGİLENİRDİ'

Serginin ardından panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Latife Aktan Özel'in yaptığı panelde Faik Kırımlı'nın hayatı ve sanata bakışını anlatıldı. Konuşmacılardan Kalemişi Ustası Semih İrteş, Faik Kırımlı'yı Bayrampaşa'daki atölyesinde tanıdığını, onun diğer çini ustalarından farklı olduğunu ifade ederek "Çoğu desenlerle uğraşırken Faik ise alt yapıyla, hamurla, fırınla pişirme dereceleriyle uğraşırdı" dedi.



'KENDİ ÇİNİ FIRININI YAPTI'

Panelistlerden Koleksiyoner Sermet Molu da Faik Kırımlı'nın çok cana yakın biri olduğunu, onunla tanıştıktan sonra hiç ayrılmadığını söyledi. Kırımlı'nın çini yapımında sürekli yeni formüller denediğini belirten Molu: "Farklı maden oksitleri denerdi. Çini fırınını bile kendi yapardı ki o zamanlar piyasada bu yoktu." bilgisini verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dövizden TL’ye kar ederek geçin! İşte yeni modelin detayları
Aksaray'da öğretmen öğrenciye yumruk atıp boğazını sıktı! Dehşet anları kameraya yansıdı!
Son dakika | Utanç veren açıklamalarıyla gündeme gelen İYİ Partili Durmuş Yılmaz geri adım attı
SON DAKİKA | Dünyaca ünlü ‘Yatırım Gurusu’ konuştu: Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz
Son dakika: Elitaş'tan elektrik faturası ve doğal gaz tarifesi açıklaması! Yasa teklifi Meclis'e geliyor
Anaokulunda skandal görüntüler! Minikleri çarşafla korkutup Osmanlı’yı karaladılar
Yerli aşı acil kullanım onayı aldı! Turkovac’ta seri üretim başladı
SON DAKİKA | Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan döviz kurları açıklaması: İhlalde bulunanlara en ağır cezaları vereceğiz
Son dakika | Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor: İstanbul beyaz büründü
Son dakika: Fenerbahçe, 9 kişi kalan Fatih Karagümrük'ü yenemedi! Üst üste 2 kırmızı kart çıktı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Çininin üstadı sergi ve panelle yad edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA