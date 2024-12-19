Kan donduran olayda cani baba ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı

İstanbul'da yaşayan madde bağımlısı Murat Ateş (44), eşi tarafından defalarca kez şikayet edilmiş ve hakkında uzaklaştırma kararları çıkarılmıştı. 26 Ekim 2020'de maket bıçağıyla girdiği İstanbul Adliyesi'nin atrium alanında eylem yapan Murat Ateş, olaydan iki buçuk yıl sonra 2 Mayıs 2023'te oğlu Mutlucan Ateş'i (23) konuşma bahanesiyle götürdüğü kömürlükte göğsüne iki kurşun sıkarak katletti.

KÖMÜRLÜKTE KATLETTİ

Olay günü cani baba Murat Ateş, oğlunu konuşma bahanesiyle kendi anne-babasının yaşadığı binanın altındaki kömürlüğe götürdü. Burada oğlunun göğsüne iki el ateş ederek katletti. Yakalanıp tutuklanan Murat Ateş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "Alt soya karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.





ANNESİNİ ÖLDÜRMEYE GİDERKEN YAKALANDI

Ateş, cinlerin bu kez kendisinden annesini de öldürmesini istediklerini, bunu kabul etmediği için kendisine işkence ettiklerini, olay yerinden kaçarak iki gün ormanda kaldığını, sonunda annesini öldürmeye karar verdiğini ancak annesini öldürmeden önce polislerce yakalandığını anlattı.

ÖNCESİNDE HAYVANLARI ÖLDÜRMÜŞ

Sanık Murat Ateş, annesinin kendisinden hastaneye yatmasını ve tedavi olmasını istediğini, bunun üzerine annesine "Gelip seni öldüreceğim" dediğini, annesinin evden kaçtığını, kendi ailesiyle yaşadığı anlattı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Murat Ateş'in öldürme kararını olaydan aylar önce aldığını, belirli bir hazırlıkta olduğunu ve planlayarak eylemi gerçekleştirdiğini ve sanık Ateş'in eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğini belirterek, "Alt soya karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan herhangi bir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapsine hükmederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.