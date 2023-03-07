‘Çinli Ali’den Kahramanmaraş’a çadır kent!



Kendisinin de Türk vatandaşı olduğunun altını çizen Yolcu, "Depremin en başında Hatay'a gittim ve bugün Kahramanmaraştayım. Beni sahada gören herkes bana teşekkür ediyor. Ama ben Türk vatandaşıyım herkes gibi yardımlaşmak ve yardım etmek benim görevim, beni yabancı görmeyin. Bu felaket dünyanın neresinde olursa olsun ancak dayanışmayla üstesinden gelinebilir. Umarım buradaki arkadaşlarımız da evlerine bir an önce taşınacaklar. Hep beraber bu felaketin üstesinden geleceğiz" diye konuştu.