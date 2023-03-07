‘Çinli Ali’den Kahramanmaraş’a çadır kent!

Felaketin ardından tüm dünya seferber oldu ve Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri ile tıbbi, gıda ve hijyen kitleri gönderildi. Çin Halk Cumhuriyetinin gönderdiği arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin yanı sıra Çinkobi (Çin Merkezli küçük ve büyük markaların üyesi olduğu kuruluş) tarafından da Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çadır kent kuruldu.
8 yıl önce Türkiye'ye yerleştikten sonra Türk vatandaşlığı da alan hem Çin hem de Türk vatandaşı olan Li Muzi de çadır kentin kurulumunda görev aldı. İsmini Ali Yolcu olarak değiştiren Çinli Li Muzi, çadır kentin sorumlusu olarak görev yapıyor. Çinli Ali Yolcu, çadır kentle ilgili şu bilgileri verdi:
"Toplamda iki etap şeklinde olacak Çin Mahallesinin ilk etabında 100'e yakın çadır bulunuyor. Çin mahallesinin altyapı ve zemin düzeltme işlemleri ile çadır içi kullanılacak malzeme temini Melikgazi Belediyesi tarafından yapıldı.
Bunların içerisinde çocuk oyun alanından tutun da sağlık çadırına, marketinden mescidine, kafesine kadar her şey bulunuyor. Havaların biraz daha ısınmasını bekliyoruz. Kısa bir süre sonra Çin'den getirdiğimiz mutfak şeflerimizle burada yöresel yemeklerimizi de tanıtacağız, çocuklar için etkinlikler de yapacağız. Malzemeleri Çin'den getirilen ikinci etapta ise 160 çadır olacak" dedi.
Kendisinin de Türk vatandaşı olduğunun altını çizen Yolcu, "Depremin en başında Hatay'a gittim ve bugün Kahramanmaraştayım. Beni sahada gören herkes bana teşekkür ediyor. Ama ben Türk vatandaşıyım herkes gibi yardımlaşmak ve yardım etmek benim görevim, beni yabancı görmeyin. Bu felaket dünyanın neresinde olursa olsun ancak dayanışmayla üstesinden gelinebilir. Umarım buradaki arkadaşlarımız da evlerine bir an önce taşınacaklar. Hep beraber bu felaketin üstesinden geleceğiz" diye konuştu.