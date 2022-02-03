Çinli işadamını tuzağa düşürenlere dava açıldı

SABAH'ın duyurduğu Çinli işadamının dolandırılmaya çalışıldığı milyonluk dolandırıcılık skandalında yeni bir gelişme yaşandı. 54 yaşındaki Çinli Yiming Aikebaire, inşaat işiyle uğraşıyordu. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Uygur Özerk bölgesindeki Hoten şehrinde inşaat şirketi olan işadamı, 2014'te arkadaşıyla birlikte Türkiye'ye gelip merkezi Avcılar'da bulunan "Güzelmekan İnşaat" isimli şirket kurdu. Türkiye'de birden fazla gayrimenkul satın alan Aikebaire, özel bir bankada birden fazla hesap açtırarak yaklaşık 225 milyon lirayı bankaya yatırdı. İşadamı, 2015'te Çin'e geri döndü ve iddiaya göre yasadışı ticaret yaptığı ve kara para akladığı öne sürülerek tutuklandı.

'EŞİMİ SOYUYORLAR' DEDİ

Yiming Aikebaire'nin tutuklandığını öğrendikten sonra sahte senetler düzenleyen sözde alacaklılar ve hatta avukatlar, icra müdürlüklerine başvurarak bankadaki 225 milyon liraya haciz koydurmak istedi. Ardından işadamının eşi Mali Rena ortaya çıkarak, "Kocamı soyuyorlar" dedi. Sahte vekâletnameler düzenleyen bazı avukatlar, bankaya koşarak parayı çekmek istedi.

PARAYA TEDBİR KONULDU

Cumhuriyet Başsavcılığı, Aikebaire'nin eşinin şikâyeti üzerine soruşturma açtı. Savcılık, icra takibine konu senetler üzerinde Adli Tıp tarafından incelemeler başlattı. İşadamının Tapu Müdürlüğü'nden imza yazı örnekleri temin edildi. Senetler üzerindeki incelemede Aikebaire tarafından atıldığı iddia edilen imzaların hepsinin sahte olduğu belirlendi. Savcılık, Çin Halk Cumhuriyeti adli makamlarına başvurarak yardımlaşma talebinde bulundu. Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından konuya ilişkin resmi cevap verildi. İşadamının 1 Aralık 2015'te Çin'e giriş yaptığı, halen ülkelerinde olduğu belirtilerek, "Yiming Aikebaire, 2015'ten beri kimseye vekâlet vermediğini, sözde alacaklı olduğunu ifade eden tüm şahısları tanımadığını belirtir" şeklinde yazı gönderdi. Savcılığın talebi üzerine, bankadaki 225 milyon liraya tedbir konuldu.

DAVA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hakan Cerrahoğlu tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, işadamı Yiming Aikebaire'in bankadaki parasına sahte belgelerle haciz işlemi başlatarak dolandırmaya çalışan 6 şüpheli hakkında dava açtı. Hasan Uludağ'ın 10 bin Dolarlık sahte senet hazırladığı, Ahmet Bayrak'ın 403 bin Euro ve Tekin Kavak'ın 221 bin liralık sahte senetlerle İcra takibi başlatarak, 'kamu kurum ve kuruluşlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmalarını istedi. Diğer 3 şüpheli hakkında ise 'resmi belgede sahtecilik' suçundan ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

SÖZDE VEKİL YARGILANIYOR

Cumhuriyet savcısı Hakan Cerrahoğlu'nca düzenlenen iddianamede, Bursa'da sahte vekâletname hazırlayan avukat Ahmet Mechur adına vekil tayin edildiği iddia edilen Jalaper Abudekebir isimli avukata 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan dava açıldığı, vekil tayin eden Ahmet Mechur hakkında ise soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. Yine sahte vekâletname ile para çekmek isteyen Hayrullah Karadeniz'in geçtiğimiz günlerde vefat etmesi nedeniyle hakkındaki soruşturmanın düştüğü anlatılan iddianamede, avukat Mehmet Yıldırım'ın Çin ülkesi Jinin eyaleti Shulan Şehri Noterliğinde düzenlenen vekaletnamenin gerçek olduğuna dair verilen Çin Büyükelçiliği yazısı ardından Adli Tıpa gönderildiği ve Adli Tıp Kurumu her ne kadar gerçek olduğu iddiasıyla yazı düzenlenmiş olsa da vekalet sözleşmesindeki imzanın el ürününün işadamı ait olmadığına dair rapor verildi.

KAYYUM ATANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, işadamının ülkemizdeki vekil tayini ve kişisel işleri için Sulh Hukuk Mahkemesine başvurularak kayyum talep edildiği ve Mahkemenin Yiming için İstanbul Barosundan Utku K. isimli avukatın vekil olarak tayin edilmesine karar verildi. Avukatlar hakkındaki soruşturma sürerken, şüpheliler ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

Çin Büyükelçiği'nin Çinli Yiming Aikebaire'in vekaletinin gerçek olduğunu belirttiği avukat Mehmet Yıldırım'a SABAH ulaştı. Yıldırım konu ile ilgili yasal sürecin devam ettiğini belirterek, 'Müvekkilimin bana verdiği vekâletnamede gerçektir. Elçilik yazısı bu durumu doğrulamaktadır. Vekaletnamede de var olan, apostilli evraklardaki apostil ile noterlikçe uyuşup uyuşmadığı bakanlık tarafından kontrol edilir şaibe varsa soruşturulur. Benim vekaletim gerçektir. Yabancı resmi belgelerin tasdiki mecburiyetinin kaldırılması düzenlemiş yargı bağışıklığına tabidir ve anayasa hükmündedir. Fakat, Adli Tıp eksik evrak incelenmesi nedeniyle benim vekaletimin gerçekleğini yalanlayan bir rapor sunmuştur' şeklinde konuştu.