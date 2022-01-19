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Giriş Tarihi: 19.1.2022 15:04 Son Güncelleme: 19.1.2022 15:16

Çinli kadın cinayetinde karar! Sanık cezasını alkışla protesto etti

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Çinli kadın cinayetinde karar! Sanık cezasını alkışla protesto etti

İstanbul Fatih’te Çinli kadının boğazını keserek öldüren, ardından evi ateşe veren Mert Pehlivan (23) hakkında mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, 3 ayrı suçtan Pehlivan’ı 33 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık, kararı alkışlayarak protesto etti.

İstanbul Fatih'te 8 Temmuz 2019'da bir evde çıkan yangında Haiyun Chen (44) adlı Çinli kadının cesedine ulaşılmış, Chen'in yangından dolayı değil de boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlenmişti. Cinayet zanlısı Mert Pehlivan'ın (23) İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada kara duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Mert Pehlivan ile avukatları katıldı.

BERAAT İSTEDİ

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Mert Pehlivan, olayla ilgisi olmadığını iddia etti. Pehlivan, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum" dedi. Sanık avukatı da beraat kararı verilmesini istedi.

ALKIŞLI PROTESTO

Kararını açıklayan mahkeme heyeti ise Pehlivan'ı "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Pehlivan ayrıca "hırsızlık" suçundan 5 yıl, "mala zarar verme" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi. Toplamda 33 yıl 4 ay hapis cezasına çarptıran Pehlivan, kararı alkışlayarak protesto etti.

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Çinli kadın cinayetinde karar! Sanık cezasını alkışla protesto etti
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