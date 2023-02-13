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Giriş Tarihi: 13.2.2023 15:36

Çinli kurtarma ekibinden enkaz altından cansız çıkardıkları cansız bedene duygulandıran veda

Malatya'da arama-kurtarma çalışmalarına katılan Çinli ekip, enkaz altında bir kişinin canlı bedenini çıkardı. Ekibin merhuma yaptıkları veda görenleri duygulandırdı.

İHA
Çinli kurtarma ekibinden enkaz altından cansız çıkardıkları cansız bedene duygulandıran veda

Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Çinli ekibin, enkaz altından çıkardıkları bir cansız bedene vedaları görenleri duygulandırdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da görev alan Çinli Mavi Gökyüzü Arama Kurtarma (Blue Sky Rescue) ekibi ve Artvin Hopa Arama Kurtarma Derneği (HOPAK) ekipleri Malatya'daki enkazlarda ara vermeden çalışmalarını sürdürüyor.

Depremin meydana geldiği gün itibariyle 8. günde çalışmalarını sürdüren HOPAK ekipleri, 9'u canlı olmak üzere 25 vatandaşı enkaz altından çıkartırken, Ekipler enkaz altından şuana kadar en erken 3 saat, en geç ise 48 saatlik çalışmalar sonrasında depremzedelere ulaştılar.
Arama kurtarma çalışmaları sırasında çoğu zaman duygusal anlar yaşarken, son olarak Çinli Mavi Gökyüzü Arama Kurtarma (Blue Sky Rescue) ekibinin enkazdan çıkardıkları cansız bedenlere gösterdikleri saygı görenleri duygulandırdı.

Malatya Hayat sitesinden çıkan 72 yaşındaki anne ve 52 yaşındaki kızının cansız bedenleri çıkartan Çin ekibi, baretlerini ellerine alarak anne ve kızın cansız bedenlerini selamladılar. Bu anlar ise diğer ekipler tarafından görüntülendi.

Çinli arama kurtarma ekibinden enkaz altından cansız çıkardıkları depremzedeye son veda | Video

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Çinli kurtarma ekibinden enkaz altından cansız çıkardıkları cansız bedene duygulandıran veda
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