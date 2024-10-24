Cinnet geçiren adam önce eşini sonra da kendini öldürdü

Edinilen bilgiye göre, olay, Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi Yunus Emre Caddesi Yunus Emre Apartmanının 1. katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, uzaklaştırma kararı sona eren Atilla Biricik (44), sabah saatlerinde boşanma aşamasındaki eşi Fatma Biricik'in (40) yaşadığı eve gelerek görüşmek istedi.

Bu sırada engelli bir çocuk sahibi çift arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan koca, pencereden kaçarak terasa atlayan eşi Fatma Biricik'i pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Ardından aracına binerek uzaklaşan zanlı, yaklaşık 250 metre mesafede aynı silahla kafasına sıkarak intihar etti. Ağır yaralanan Fatma Biricik ise kaldırıldığı Erdemli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemenin ardından Atilla Biricik'in cesedi otopsi yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu arada, çiftin 6 Şubat depremi sonrası Kahramanmaraş'tan Mersin'e gelerek buraya yerleştikleri belirtilirken, evde bulunan hasta çocuk ise sosyal hizmetler uzmanlarınca koruma altına alındı.

22 EKİM TARİHİNDE UZAKLAŞTIRMA KARARI SONA ERMİŞ

Öte yandan, çift arasında daha önce de tartışmalar yaşandığı, bu nedenle Fatma Biricik'in, kocası hakkında aldığı uzaklaştırma kararının 22 Ekim tarihinde sona erdiği, kadının bu tarihten sonra yeni bir uzaklaştırma talep etmediği de öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.