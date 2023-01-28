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Giriş Tarihi: 28.1.2023 12:32 Son Güncelleme: 28.1.2023 13:31

Ölü bulunan baba ve üç çocuğun cenazesi Ceylanpınar’a gönderildi

Sancaktepe’de bir evde baba Mehmet Altun ile üç çocuğunun cenazeleri Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsilerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketleri Şanlıurfa Ceylanpınar İlçesine gönderildi. Cenazelerin yakınları Adli Tıp önünde gözyaşı döktü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Ölü bulunan baba ve üç çocuğun cenazesi Ceylanpınar’a gönderildi

Sancaktepe Fatih Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi'ndeki bir sitede meydana gelen olayda, bir baba ve üç çocuğunun cesedi ile karşılaştı. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonunda iddaya göre eşi tarafından terk edilen Mehmet Altun'un oturduğu sitenin kazan dairesinde 3 çocuğunu iple astıktan sonra kendini de asarak intihar ettiği görüldü.

Olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan baba Mehmet Altun ile üç çocuğunun cenazelerinin işlemleri tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edildi. Sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumuna gelen M.A'nın yakınları, cenazeleri teslim aldı. Adli tıptaki otopsileri tamamlanıp yakınları tarafından cenazeler alınırken yakınları bu olayın büyük bir aile faciası olduğunu belirterek birbirlerine sarılıp gözyaşı döktüler.

Cenazeler, defnedilmek üzere Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine gönderildi.

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Ölü bulunan baba ve üç çocuğun cenazesi Ceylanpınar’a gönderildi
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