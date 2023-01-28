Ölü bulunan baba ve üç çocuğun cenazesi Ceylanpınar’a gönderildi

Sancaktepe Fatih Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi'ndeki bir sitede meydana gelen olayda, bir baba ve üç çocuğunun cesedi ile karşılaştı. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonunda iddaya göre eşi tarafından terk edilen Mehmet Altun'un oturduğu sitenin kazan dairesinde 3 çocuğunu iple astıktan sonra kendini de asarak intihar ettiği görüldü.