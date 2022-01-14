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Giriş Tarihi: 14.1.2022 12:36 Son Güncelleme: 14.1.2022 13:23

Cinnet geçiren güvenlikçi önce eşini sonra kendini vurdu

AYHAN FİDAN
Cinnet geçiren güvenlikçi önce eşini sonra kendini vurdu

Bursa’da özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan 35 yaşındaki Orcay Korku, eşi ile tartıştıktan sonra önce eşini vurarak öldürdü sonra kendini vurarak intihar etti.

Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi'nde yaşayan Orcan ve Gözde Korku çifti gece geç saatlerde tartıştı. İlk evliliklerinden birer çocukları olan çiftin tartışması büyüyünce cinnet geçiren güvenlik görevlisi Orcan Korku, 31 yaşındaki eşi Gözde Korku'yu vurarak öldürdü.

Daha sonra silahı kendine çeviren Orcan Korku tetiği çekerek intihar etti. Silah seslerini duyan komşuları durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Gözde Korku'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederken, Orcay Korku'yu ise ağır yaralı olarak önce Karacabey Devlet Hastanesi'ne oradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Orcay Korku'nun beyin ölümünün gerçekleştiği, fakat bitkisel hayatta olduğu için yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

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Cinnet geçiren güvenlikçi önce eşini sonra kendini vurdu
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