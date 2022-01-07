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Giriş Tarihi: 7.1.2022 13:32

Cinnet geçiren koca eşini katletti

İHA
Cinnet geçiren koca eşini katletti

Gaziantep'te üç çocuk annesi kadın, cinnet getiren eşi tarafından odaya kilitlendikten sonra 11 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı koca gözaltına alınırken, talihsiz kadının cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olay, sabah erken saatlerde Şahinbey ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nurcan (40) ve Nurettin (45) K. çifti, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında cinnet getiren Nurettin K., mutfaktan bıçak aldıktan sonra eşini ve kendisini bir odaya kilitledi. Zanlı daha sonra elindeki bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden 11 defa bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan üç çocuk annesi Nurcan K., sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Vücuduna 11 bıçak darbesi alarak ağır yaralandıktan sonra hastanede ameliyata alınan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden üç çocuk annesi kadının cansız bedeni hastanedeki işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI
Olay sonrası yakalanan katil zanlısı Nurettin K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltındaki zanlının sorgu işlemleri sürerken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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Cinnet geçiren koca eşini katletti
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