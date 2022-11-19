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Giriş Tarihi: 19.11.2022 18:12

Cinnet geçiren koca eşini vurup intihar etti

İstanbul Büyükçekmece’de 73 yaşındaki Hüseyin Karabulut tartıştığı eşi Nurten Karabulut'u silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Cinnet geçiren koca eşini vurup intihar etti

Cinnet olayı saat 14.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Karabulut (73) eşi Nurten Karabulut (49) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Evde çıkan tartışmada Hüseyin Karabulut silahla eşi Nurten Karabulut'u vurduktan sonra intihar etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiğinde iki cesetle karşılaştı.

Cinnet geçirerek eşini öldürüp daha sonra intihar eden Çiftin 7 yaşında bir kız çocukları olduğu, polisin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü belirtildi.

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Cinnet geçiren koca eşini vurup intihar etti
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