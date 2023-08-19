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Giriş Tarihi: 19.8.2023 11:26 Son Güncelleme: 19.8.2023 11:52

Cinnet getirdi, eşini ve oğlunu öldürdü

Adana'da cinnet getiren Cem Suna (47), eşi Deniz (43) ile oğlu Alperen Suna’yı (16) bıçakla öldürdükten sonra kendisini de ağır yaraladı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Cinnet getirdi, eşini ve oğlunu öldürdü

Adana'nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Dila Apartmanı'nın 9. katında çığlık seslerini duyan bina sakinleri polisi aradı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler Cem Suna ile eşi Deniz ve oğulları Alperen Suna'yı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri Deniz ve oğlu Alperen Suna'nın aldıkları bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yine bıçak darbeleriyle yaralanan olayın şüphelisi Cem Suna ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Cem Suna'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yaşamlarını yitiren anne ile oğlunun cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evde yapılan araştırmada olayda iki ayrı bıçağın kullanıldığı belirlendi.

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Cinnet getirdi, eşini ve oğlunu öldürdü
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