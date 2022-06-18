Cinnet getiren babanın öldürdüğü anne ile 2 çocuğunun cenazesi morgdan alındı

Muti, aynı tüfeği ardından başına dayayarak intihar etti. Silah sesleri üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede iki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan anne Selda Muti ve baba Onur Muti olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Selda Muti de yolda hayatını kaybederken, Onur Muti ise Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Onur Muti'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. İki av tüfeğinin çıktığı evde, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından iki çocuğun ve hastane morgundaki annenin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.