Haberler Yaşam Haberleri Cinnet getiren genç ailesini katletti: Daha önce de 70 keçisini parçalara ayırmıştı
Giriş Tarihi: 11.6.2022 23:01 Son Güncelleme: 11.6.2022 23:11

Cinnet getiren genç ailesini katletti: Daha önce de 70 keçisini parçalara ayırmıştı

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Cinnet getiren genç ailesini katletti: Daha önce de 70 keçisini parçalara ayırmıştı

Çanakkale’nin Gelibolu İlçesi’ne bağlı Ilgardere Köyü’nde cinnet getiren Mustafa Karakoloğlu, anne ve babasının boğazlarını keserek öldürdü. Karakoğlu’nun iki ay önce de 70’e yakın keçisini de merada keserek parçalara ayırdığı ortaya çıktı.

İlgardere Köyü bugün korkunç bir katliama ev sahipliği yaptı. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda Köy Konağı'nın kahvesini işleten Ali Karakoloğlu (63) 17.00 sıralarında kahvehaneye gelip çay ocağını açtı. Çayın demlenmesini beklediği sırada cüzdanını evde unuttuğunu fark eden Karakoloğlu, köy azası Turgut İçmez'e eve kadar gideceğini söyleyerek kahvehaneden ayrıldı.

KAHVEHANEYE DÖNMEDİ
Ali Karakoloğlu'nun kahvehaneye dönmemesi nedeniyle başına bir iş gelmesinden şüphelenen aza İçmez, Ali Karakoğlu'nun evine yöneldiği sırada yolda oğlu Mustafa Karakoloğlu ile karşılaştı. İçmez, Mustafa Karakoloğlu'na babasının nerede olduğunu sordu. Soruyu yanıtsız bırakan Karakoloğlu,"Bir sorun var" deyip, muhtar Süleyman Yalçın'a gitmesi gerektiğini söyledi.

BİRLİKTE EVE GİTTİLER
Birlikte muhtarın evine giden ikili, Muhtar Yalçın'ın kapısını çaldılar. Kapıyı açan muhtar Yalçın'a Mustafa Karakoloğlu "Abi kötü şeyler oldu, eve kadar gitmemiz gerek. Gelebilir misin" dedi.

"ANNE VE BABAMI GÖRDÜM"
Muhtar Süleyman Yalçın evin önüne geldiğinde Mustafa Karakoloğlu, soğukkanlıca anne ve babasını öldürdüğünü itiraf etti. Kapı açıldığında ise korkunç manzara ortaya çıktı. Anne Refika Karakoloğlu (66) ve baba Ali Karakaloğlu (63) boğazları kesilmiş halde evin önünde bulundu.
Muhtar Yalçın hemen Jandarmaya haber verirken, olay yerine gelen ekipler katil zanlısı Mustafa Karakaloğlu'nu gözaltına aldı. Cesetler otopsi için Adli Tıp Morguna kaldırılırken, Karakoğlu'nun iki ay önce de 70'e yakın keçisini de merada keserek parçalara ayırdığı ve psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli zammı 2022 temmuz ile en düşük maaş zam oranı hesaplandı! SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge tablosu yenilendi! İşte 50'yi aşkın meslekte emekli ikramiyesi ve maaşı hesap listesi
SON DAKİKA: Asgari Ücrete zam gelecek mi? 2022 Temmuz ayında asgari ücret zammı var mı, ne kadar olacak?
EYT SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT çalışması başlıyor! İşte EYT'de son durum ve merakla beklenen tarih
Sigaraya zam mı geldi? JTI, BAT, Philip Morris marka marka zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2022
Son Dakika: Asgari Ücret Temmuz Zammı için bu detaylara dikkat! Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Asgari ücrete 2. zam yapılacak mı?
Bunlar nasıl Profesör? Boğaziçi Üniversitesi’nde bu da oldu
SON DAKİKA: Balıkesir - Kütahya yolunda katliam gibi kaza! Minibüs ve tanker çarpıştı: 7 ölü, 11 yaralı
Survivor kim elendi, kim gitti? 11 Haziran 2022 bu akşam Survivor'da iletişim ödülünü kim kazandı? Bireysele geri sayım başladı!
Benzine zam geldi mi? (11 Haziran güncel) Akaryakıt zammı sonrası LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?
ARKADAŞINA GÖNDER
Cinnet getiren genç ailesini katletti: Daha önce de 70 keçisini parçalara ayırmıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA