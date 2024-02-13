Cinnet getiren genç annesini bıçakladı

Bağcılar'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, annesini bıçaklayarak öldürdü. Olay, dün akşam saatlerinde Bağcılar Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; ailesi ile aynı evde yaşayan Türker G., cinnet getirip annesi Sebahat G.'yi bıçakladı. Bir süre sonra eve gelen baba Temel G., karşılaştığı manzara ile şok oldu. Eşi Sebahat G.'nin kanlar içinde yerde yattığını, oğlunun ise televizyona bıçakla vurmaya çalıştığını gören adam evden dışarı çıktı. Temel G.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O sırada Türker G. evin camlarını da kırmaya başladı. Binaya giren polis ekipleri, Türker G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sebahat G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.