Cinnet getiren koca eşini öldürüp, oğlunu ve damadını ağır yaraladı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Belkıs Mahallesi'nde meydana gelen olayda Halil Özdemir (48) ve ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede Halil Özdemir, evinde bulunan pompalı tüfekle eşi Zeynep (44), oğlu İbrahim (15) ve damadı Hanifi Bozkurt'a (23) ateş açtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Zeynep Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlenirken, ağır yaralı olan İbrahim Özdemir ve Hanifi Bozkurt hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Zeynep Özdemir'in cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, cinayet zanlısı Halil Özdemir de suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.