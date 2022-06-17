Cinnet getiren polis iki çocuğunu öldürüp intihar etti

Olay, Gaziemir ilçesi Dokuz Eylül Havacılar Caddesi üzerindeki evde saat 14.30 sıralarında geldi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru M.A., evde eşi yokken 8 ve 12 yaşlarındaki 2 çocuğunu tabancayla öldürdü. M.A. daha sonra aynı silahla intihar etti.

Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede polis memuru ve çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi. İzmir Valiliği konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli M.A. 17.06.2022 tarihinde Gaziemir ilçesindeki evinde cinnet geçirerek çocukları S.A. ve D.S.A.'yı beylik silahıyla ateş ederek öldürmüş ve aynı silahla intihar ederek yaşamına son vermiştir. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor" denildi.