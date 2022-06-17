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Giriş Tarihi: 17.6.2022 19:45 Son Güncelleme: 17.6.2022 22:48

Cinnet getiren polis iki çocuğunu öldürüp intihar etti

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK

İzmir’de görev yapan polis memuru M.A., beylik tabancasıyla iki çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, Gaziemir ilçesi Dokuz Eylül Havacılar Caddesi üzerindeki evde saat 14.30 sıralarında geldi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru M.A., evde eşi yokken 8 ve 12 yaşlarındaki 2 çocuğunu tabancayla öldürdü. M.A. daha sonra aynı silahla intihar etti.

Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede polis memuru ve çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi. İzmir Valiliği konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli M.A. 17.06.2022 tarihinde Gaziemir ilçesindeki evinde cinnet geçirerek çocukları S.A. ve D.S.A.'yı beylik silahıyla ateş ederek öldürmüş ve aynı silahla intihar ederek yaşamına son vermiştir. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor" denildi.

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Cinnet getiren polis iki çocuğunu öldürüp intihar etti
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