Cinnet getiren şahıs eşini ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

Tüm ilçeyi ayağa kaldıran korkunç olay Esentepe Mahallesi Bandırma Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bugün öğle saatlerinde yaşadıkları evdeki aile içi tartışma sonrası cinnet getiren İsmail Ç, silahla eşi Filiz Ç., ve 11 yaşındaki oğlu Baturalp Ç.'ye ateş etti. Ardından aynı silahı başına dayayan İsmail Ç. intihar etti. Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede İsmail Ç. ve eşi Filiz Ç., ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

