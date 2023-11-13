Cinnet kurbanıAAnne ve çocukları son yolculuğuna uğurlandı

Beyoğlu'nda akşam saat 18.00 sıralarında aile içinde çıkan tartışma katliamla sonuçlanmış, bunalıma giren ve sosyal medya hesabından ölümle ilgili paylaşımlarda bulunan Özgür Nayman yaşanan tartışmanın ardından eşi Sevilay Nayman (40) ile çocukları Çınar Ali Nayman, Hezdar Alaz Nayman ve Özgür Buğra Nayman'ı silahla vurarak öldürmüştü. Ardından intihar girişiminde bulunan Özgür Nayman, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, eşi ve üç çocuğu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden anne ve üç çocuğunun cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından getirildikleri Yenibosna Cem Evi'nde aile yakınlarına teslim edildi. Cenazeleri almaya gelen aile yakınları gözyaşlarıyla cenazeleri teslim alırken, bazı aile bireylerinin güçlükle ayakta durduğu görüldü.
Diyarbakır'da toprağa verileceği söylenen Anne Sevilay ile çocukları Çınar Ali, Hezdar Alaz ve Özgür Buğra Nayman Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildiler.