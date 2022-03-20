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Giriş Tarihi: 20.3.2022

Cinsel istismar mağduru Nuray ölü bulundu

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Cinsel istismar mağduru Nuray ölü bulundu

Antalya'da 2 yıl önce akrabası Birol K.'nın (44) cinsel istismarına uğradığı iddia edilen Nuray Demir (17), otel odasında ölü bulundu

18 Ocak 2020'de annesinin kuzeni olan Birol K.'nın cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden Nuray Demir, teyzesiyle birlikte polis merkezine giderek şikâyetçi olmuştu. Demir, 3 kez evlilik yapmış, 3 çocuk ve 2 torun sahibi Birol K.'nın, kendisini Varsak bölgesindeki ormanlık alana götürerek tecavüz ettiğini söyledi. Genç kızın sağlık muayenesinde, tecavüz bulguları ortaya çıktı. Tutuklanan Birol K. ise kısa sürede Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce serbest bırakıldı. Yargılama süreci devam ederken önceki gün Nuray Demir'e ulaşamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. Dün saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesindeki otel odasını temizlemek için giren görevliler, Demir'in çıplak halde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Nuray Demir'in boynunda kızarıklıklar olduğunu belirleyen polis, boğularak öldürülmüş olabileceği üzerinde duruyor. Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Cinsel istismar mağduru Nuray ölü bulundu
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