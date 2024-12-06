Cinsel istismar şüphelisi 14 yaşındaki Selim’i başından vurmuştu: Talihsiz çocuk son yolculuğuna uğurlandı!

Kan donduran olay, 1 Aralık'ta İstanbul Esenyurt'ta bulunan 5 katlı binanın 5'inci katında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Sultangazi'de iki çocuğu arabaya alıp kaçıran M.Ö. isimli şüpheli, Esenyurt'a seyir halindeyken Y.K.O. isimli çocuk arabanın durmasını fırsat bilerek kaçmıştı. Polis karakoluna giden çocuk, durumu polis ekiplerine bildirmişti. İhbar üzerine şüphelinin evini tespit eden asayiş ekipleri eve baskın yapmıştı. Yapılan baskında şüpheli 22 yaşındaki M.Ö., polise ateş açmıştı. Açılan ateş sonucu asayiş şubede görevli polis memuru N.Y. karnından yaralanmıştı. Polis memurunun yaralanmasının ardından olay yerine çok sayıda polis özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekibi sevk edilmişti. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, şüphelinin bulunduğu eve operasyon yapmıştı. Yapılan operasyonda, şüpheli M.Ö.'nün önce adreste tuttuğu 14 yaşındaki İsmail Selim Yıldırım isimli çocuğu kafasından vurduğu, ardından da aynı silahla kendi kafasına ateş ettiği öğrenilmişti.



SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Polis memuru, şüpheli ve talihsiz çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralı İsmail Selim Yıldırım, önceki gün hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden talihsiz çocuk, Sultangazi'deki evinin önüne getirildi. Komşularından helallik alınan çocuğun cenazesi defnedilmek üzere Ankara'ya götürüldü.