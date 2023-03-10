Son savunmasında ’cinsel taciz’ dedi ama müebbetten kaçamadı

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde; "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan sanık Necati Geyik'in son duruşmasında yaptığı savunması adeta kan dondurdu.
Geyik, öldürdüğü ustası Ahmet Kuyucu'nun kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ve gözü döndüğünü belirterek; "Şimdiye kadar, utancımdan bu olayı sizlere söyleyemedim. Cinayeti işlememin nedeni, yatağımda, banyoda ve mutfakta uğradığım cinsel tacizden kaynaklıydı. Olay günü ustam bana yine cinsel saldırıda bulununca, kan beynime sıçradı ve mutfakta bulduğum ekmek bıçağıyla, maktule saldırdım. Kendim teslim oldum. Jandarmaya ve ambulansa bile ben haber verdim" dedi.
Sanığın avukatı, Adli Tıp Kurumundan gelen; "Akli dengesi yerindedir" raporuna itiraz ederek, daha önceden de şizofren raporunun olduğunu belirtmesi üzerine, mahkeme heyeti, yeni gelen raporu kabul ederek, hiçbir indirime gitmeksizin Geyik'in, müebbet hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Geyik'in, son duruşmaya kadar, cinsel tacize uğradığına dair bir açıklamada bulunmaması ve son duruşmada bunu gündeme getirmesi, cezadan indirim sağlamaya çalışması olarak değerlendirildi.