Haberler Yaşam Haberleri Son savunmasında 'cinsel taciz' dedi ama müebbetten kaçamadı
Giriş Tarihi: 10.3.2023 14:08 Son Güncelleme: 10.3.2023 14:19

Son savunmasında 'cinsel taciz' dedi ama müebbetten kaçamadı

Geçtiğimiz yıl Yenigeçitveren köyünde bir tavuk çiftliğindeki inşaat işiyle uğraşırken ustası Ahmet Kuyucu’yu 79 bıçak darbesiyle hunlarca öldüren Necati Geyik, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Geyik, son duruşmasında, “Cinsel tacize uğradım. O yüzden gözüm döndü ve öldürdüm” diyerek, tahrik indirimi almaya çalışması işe yaramadı.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Son savunmasında ’cinsel taciz’ dedi ama müebbetten kaçamadı

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde; "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan sanık Necati Geyik'in son duruşmasında yaptığı savunması adeta kan dondurdu.

Geyik, öldürdüğü ustası Ahmet Kuyucu'nun kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ve gözü döndüğünü belirterek; "Şimdiye kadar, utancımdan bu olayı sizlere söyleyemedim. Cinayeti işlememin nedeni, yatağımda, banyoda ve mutfakta uğradığım cinsel tacizden kaynaklıydı. Olay günü ustam bana yine cinsel saldırıda bulununca, kan beynime sıçradı ve mutfakta bulduğum ekmek bıçağıyla, maktule saldırdım. Kendim teslim oldum. Jandarmaya ve ambulansa bile ben haber verdim" dedi.

Sanığın avukatı, Adli Tıp Kurumundan gelen; "Akli dengesi yerindedir" raporuna itiraz ederek, daha önceden de şizofren raporunun olduğunu belirtmesi üzerine, mahkeme heyeti, yeni gelen raporu kabul ederek, hiçbir indirime gitmeksizin Geyik'in, müebbet hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Geyik'in, son duruşmaya kadar, cinsel tacize uğradığına dair bir açıklamada bulunmaması ve son duruşmada bunu gündeme getirmesi, cezadan indirim sağlamaya çalışması olarak değerlendirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son savunmasında 'cinsel taciz' dedi ama müebbetten kaçamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA