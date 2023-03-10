Son savunmasında ’cinsel taciz’ dedi ama müebbetten kaçamadı

Geyik, öldürdüğü ustası Ahmet Kuyucu'nun kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ve gözü döndüğünü belirterek; "Şimdiye kadar, utancımdan bu olayı sizlere söyleyemedim. Cinayeti işlememin nedeni, yatağımda, banyoda ve mutfakta uğradığım cinsel tacizden kaynaklıydı. Olay günü ustam bana yine cinsel saldırıda bulununca, kan beynime sıçradı ve mutfakta bulduğum ekmek bıçağıyla, maktule saldırdım. Kendim teslim oldum. Jandarmaya ve ambulansa bile ben haber verdim" dedi.