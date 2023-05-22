Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebek toprağa verildi

Olay 20 Mayıs Cumartesi günü Çaycuma'da meydana gelmişti. İki yaşındaki N.Ö, isimli bebek, iddiaya göre annesinin sevgilisi F.S., tarafından tecavüze uğradı. Yaşanan olayın ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan bebek 1 gün sonra hayatını kaybetti. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınanan F.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hastanede yaşamını yitiren talihsiz bebeğin cenazesi Çaycuma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine İlçe Kaymakamı Mehmet Göze'nin yanısıra, Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, savcılar, hakimler, adliye personeli ve emniyet personeli katıldı.