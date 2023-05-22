Haberler Yaşam Haberleri Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebek toprağa verildi
Giriş Tarihi: 22.5.2023 17:48 Son Güncelleme: 22.5.2023 17:51

Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebek toprağa verildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde cinsel istismarı sonucu Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden N. Ö., isimli bebek  Çaycuma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebek toprağa verildi

Olay 20 Mayıs Cumartesi günü Çaycuma'da meydana gelmişti. İki yaşındaki N.Ö, isimli bebek, iddiaya göre annesinin sevgilisi F.S., tarafından tecavüze uğradı. Yaşanan olayın ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan bebek 1 gün sonra hayatını kaybetti. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınanan F.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hastanede yaşamını yitiren talihsiz bebeğin cenazesi Çaycuma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine İlçe Kaymakamı Mehmet Göze'nin yanısıra, Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, savcılar, hakimler, adliye personeli ve emniyet personeli katıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

7’li koalisyonda kriz büyüyor: Babacan’dan CHP’lileri çıldırtacak açıklamalar
Son dakika: Bakan Özer milyonlarca öğrencinin beklediği tarihi açıkladı
Alman devlet kanalında Türk dış politikasına övgüler dizdiler: Erdoğan dışında kimsede bu yetenek yok!
Son dakika: 'Ankara Kuşu' olarak bilinen Oktay Yaşar tutuklandı! Muharrem İnce'ye yönelik kaset kumpasında yer almıştı...
SON DAKİKA | Gelecek Partisi'nde istifa depremi! 11 kurucu üye: Hayal kırıklığı ve vebali daha fazla taşıyamıyoruz
SON DAKİKA: Gabar'da heyecanlandıran gelişme! Sondaj başladı: Yeni müjdeler yakın...
PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! "Kürdistan’ın tamamından oy alan aday olarak yarışıyor"
CHP yandaşı Fatih Portakal millet iradesini hazmedemedi! AK Partili seçmene hakaret etti
AK Parti'den Zafer Partisi'ne ziyaret: Suriyelilerin güvenli dönüşü için çalışıyoruz...
Eşinin sevgilisinden talihsiz adama korkunç plan! Epilepsi hastası çocuklarının önünde dehşeti yaşadı
ARKADAŞINA GÖNDER
Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebek toprağa verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA