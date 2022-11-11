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Giriş Tarihi: 11.11.2022 11:56 Son Güncelleme: 11.11.2022 11:57

Cinsel istismardan aranan firari yakalandı

Diyarbakır’da çocuğa cinsel istismarda bulunan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K., jandarma tarafından yakalandı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Cinsel istismardan aranan firari yakalandı

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan firarilerin yakalanması amacıyla başlattığı çalışmalar devam ediyor. Başlatılan çalışmalar kapsamında, "mağdurun ruh ve beden sağlığını bozacak şekilde çocuğun cinsel istismarı suçundan" hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K.'nin Bağlar ilçesinde gizlendiği belirlendi. JASAT tarafından yapılan operasyon sonucunda H.K. kıskıvrak yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan H.K., tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Cinsel istismardan aranan firari yakalandı
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