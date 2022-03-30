Cinsel istismarı arkadaşları fark etti

BALIKESİR'DE yatılı okuyan ve hafta sonlarında halası F.A'nın evinde kalan A.Ç, eniştesi O.A'nın cinsel istismarlarına maruz kaldı. O.A tehdit ettiği ve korkuttuğu 14 yaşındaki kıza uygunsuz mesajlar da attı. A.Ç'nin okul arkadaşları, eniştesi tarafından atılan o mesajları görünce durumu hemen öğretmenlerine bildirdi. Öğretmenler ise polisi arayarak yaşananları anlattı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan tacizci O.A, gözaltına alındı. O.A, çocuğun cinsel istismar suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.