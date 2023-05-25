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Giriş Tarihi: 25.5.2023 14:07

Cinsel saldırı sanığı avukata 1 yıl 8 ay hapis cezası

Ankara Çankaya'da avukat Mehmet Teoman S.'nin (80), hukuk bürosuna iş başvurusunda bulunan avukat E.B.'ye 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırıda bulunmak' suçundan tutuksuz yargılandığı davada karar çıktı. Sanık avukata, 1 yıl 8 ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi...

DHA
Cinsel saldırı sanığı avukata 1 yıl 8 ay hapis cezası

Ankara'da yaşayan Avukat E.B., 3 yıl önce iş görüşmesi için gittiği hukuk bürosunda avukat Mehmet Teoman S.'nin kalça ve göğüs bölgesine dokunup, taciz ettiğini ileri sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mehmet Teoman S. hakkında 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırıda bulunmak' suçundan dava açıldı. Davanın 6'ncı duruşması, Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Mehmet Teoman S. ve E.B. ile taraf avukatları katıldı. Taraf avukatlarının beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanık Mehmet Teoman S.'nin 'sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' suçunu işlediğini belirterek, 2 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz sanığın yargılama sürecindeki olumlu tutum ve davranışları da takdiri indirim sebebi kabul edilerek, cezası 6'da 1 oranında indirildi. Sanık Mehmet Teoman S. hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası verilerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
E.B.'nin avukatı Ceren Kalay Eken, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Genelde bu tarz cinsel saldırı dosyalarında, toplum tarafından kabul görmüş kişiler daha rahat suç işliyor. Mesleğinin başındaki mağdurlar da 'bana kim inanır' gibi düşüncelerle çekinebiliyor. Burada mağdurların yalnız olmadıklarını, yanlarında olunacağını, yardım isteyerek şikayetçi olmaları gerektiğini ve hemen olmasa da o adaletin yerini bulduğunu belirtmek istiyorum" dedi.

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Cinsel saldırı sanığı avukata 1 yıl 8 ay hapis cezası
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