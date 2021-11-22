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Giriş Tarihi: 22.11.2021 05:28 Son Güncelleme: 22.11.2021 05:29

Cinsel saldırıda yaralanmıştı! Ayşegül Aydın'dan acı haber...

DHA
Cinsel saldırıda yaralanmıştı! Ayşegül Aydın’dan acı haber...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dershaneden eve döndüğü sırada kendisini takip eden Afganistan uyruklu A.M. tarafından cinsel istimara uğrayıp, başından yaralanan Ayşegül Aydın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'deki olay, Gebze ilçesinde geçen 12 Temmuz günü meydana geldi. Dershaneden eve dönen Ayşegül Aydın, kendisini takip eden Afganistan uyruklu A.M. tarafından ağaçlık alana sürüklenerek cinsel istismara uğradı. A.M., kendisine direnen Aydın'ı boğazından sıkıp, başından yaraladıktan sonra yol kenarına taşıdı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Yoldan geçenlerin görüp ihbar etmesiyle bölgeye gelen sağlık ekibi, Ayşegül Aydın'ı hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında yakalanan A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TALİHSİZ AYŞEGÜL TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Başına aldığı darbeyle yaralanan Ayşegül Aydın ise Gebze'deki özel bir hastanede yoğun bakıma alındı. Ayşegül Aydın gece saatlerinde hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



Ayşegül'ün iyileşmesini umutla bekleyen Şükran ve Metin Aydın çifti büyük üzüntü yaşadı. Ayşegül'ün yoğun bakımdaki tedavisi süresince hep yanında olan Metin Aydın, kızının ölümü nedeniyle çok üzüntülü olduğunu, cenaze ile ilgili hazırlıkları yaptıklarını söyledi.



AYŞEGÜL'Ü DUYGULANDIRAN TEMENNİ

Metin Aydın'ın geçen ay yoğun bakımda kızıyla görüşürken, "Tatlım benim, güzel kızım, canım yavrum benim, bir tanem benim, kara gözlüm" diyerek severken, kendisini görünce duygulanan kızına, "Ağlama yavrum iyi olacaksın" dediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.

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Cinsel saldırıda yaralanmıştı! Ayşegül Aydın'dan acı haber...
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