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Giriş Tarihi: 5.3.2022 16:40 Son Güncelleme: 5.3.2022 19:18

Cinsel tacizci  pastacı tutuklandı

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Cinsel tacizci  pastacı tutuklandı

Çanakkale’nin Bayramiç İlçesi’nde yanında çalıştırdığı kıza cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen pastacı tutuklanarak cezaevine kondu.  Cinsel tacize uğrayan A.Ç. ifadesinde patronunun evine  malzeme alma bahanesiyle götürüp zorla taciz ettiğini ileri sürerken, iş yerindeki taciz ise güvenlik kamera görüntüleriyle ortaya çıktı.

Camikebir Mahallesi'nde bulunan bir pastanede meydana gelen korkunç olay iddiaya göre şöyle gelişti. Pastane işletmecisi M.Ç., (43) yanında çalışan lise öğrencisi A.Ç.'ye (15) iş yerinde kimsenin bulunmadığı vakitlerde rahatsız etmeye başladı. İddiaya göre dün akşam saatlerinde M.Ç., işyerinde kimsenin bulunmadığı sırada A.Ç.'ye cinsel tacizde bulundu.

BABASINA ŞİKAYET ETTİ

Bağırmaya başlayan genç kız, pastaneden kaçarak eve gitti. Başından geçenleri ailesiyle paylaşana genç kız, ailesiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek M.Ç. hakkında şikayetçi oldu. A.Ç. çeşitli zamanlarda M.Ç.'nin kendisine dokunmaya çalıştığını, malzeme alma bahanesiyle evine götürerek taciz ettiğini ileri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatan polis, iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı.

TUTUKLANDI

Görüntülerden yola çıkan polis, kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu tespit edilen M.Ç'yi, gözaltına aldı. Polis tarafından emniyete getirilen M.Ç., suçlamaları kabul etmezken, soruşturma kapsamında cep telefonuna da el konu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. M.Ç'nin daha önce de aynı suçlardan sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

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Cinsel tacizci  pastacı tutuklandı
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