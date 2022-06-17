’Cinsiyet değiştirme’ iddiaları yalan çıktı: Hastaneden flaş açıklama

İDDİALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILDI

Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Zeynep Kamil'de de 2 bin 700 erkek kız olmak için bekliyor" tarzı iddialar tamamen asılsızdır. Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bir dal hastanesi olup bu tür ameliyatlar hastanemizde yapılmamaktadır. Dile getiren iddiaların somut gerçekle ve yasal durumla bağdaşır bir yönü bulunmamaktadır"denildi.