Haberler Yaşam Haberleri 'Cinsiyet değiştirme' iddiaları yalan çıktı: Hastaneden flaş açıklama
Giriş Tarihi: 17.6.2022 20:44 Son Güncelleme: 17.6.2022 20:51

'Cinsiyet değiştirme' iddiaları yalan çıktı: Hastaneden flaş açıklama

’Cinsiyet değiştirme’ iddiaları yalan çıktı: Hastaneden flaş açıklama

Çok sayıda kişinin Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde cinsiyet değiştirme operasyonu için sıra beklediği iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, “Zeynep Kamil'de de 2 bin 700 erkek kız olmak için bekliyor" tarzı iddialar tamamen asılsızdır" denildi.

Bir akademisyen tarafından dillendirilen "Zeynep Kamil'de 4 bin kız erkek olmak için bekliyor. Zeynep Kamil'de de 2 bin 700 erkek kız olmak için bekliyor" iddiasına cevap geldi.

İDDİALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILDI

Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Zeynep Kamil'de de 2 bin 700 erkek kız olmak için bekliyor" tarzı iddialar tamamen asılsızdır. Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bir dal hastanesi olup bu tür ameliyatlar hastanemizde yapılmamaktadır. Dile getiren iddiaların somut gerçekle ve yasal durumla bağdaşır bir yönü bulunmamaktadır"denildi.

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'Cinsiyet değiştirme' iddiaları yalan çıktı: Hastaneden flaş açıklama
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