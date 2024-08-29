Cinsiyet uyumsuzluğu çocuklarda otizme yol açıyor

İsveç'te bulunan Karlstad Üniversitesi uzmanları, çocuk oyunları üzerinden otizm teşhisinin mümkün olabileceğini tespit etti. Araştırma kapsamında yaş ortalaması 7 olan 700 kız ve erkek çocuğunun oyun oynama alışkanları takip edildi. Sonuçlara göre erkek oyuncaklarıyla oynayan kız çocuklarında otizm hastalığının ortaya çıkma ihtimaliyle birlikte davranışsal bozukluklar gösterme riskinin yüksek olduğu belirlendi. Bebeklerle oynayan erkek çocuklarında ise otizm yerine diğer çocuklarlarla ilişki sorunları daha yüksek çıktı. Yapılan araştırmalar cinsiyet uyumsuzluğu, cinsiyet dismiorfisi, davranış bozuklukları ve davranış güçlüğü ile otizm arasında bir bağlantı olduğunu ortaya koyuyor. Yapılan araştırmalarda doğumla gelen cinsiyetiyle özdeşleşmeyen çocukların otistik olma olasılığının diğer cinsiyetiyle uyum içinde olan normal çocuklara göre altı kat daha fazla olduğu bulundu.