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Giriş Tarihi: 12.6.2024 16:03

Cip arkadan minibüse çarptı: 7 yaralı

Sakarya’da meydana gelen olayda hızını  alamayan cip jönünde seyir halindeki yolcu taşıyan minibüse çarptı. Can pazarı yaşanan olayda 7 kişi hastanelik oldu.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Cip arkadan minibüse çarptı: 7 yaralı

Sakarya'nın Erenler İlçesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan lüks bir otelin önündeki trafik kazasında henüz isimleri öğrenilemeyen cip sürücüsü kontrolü kaybetti ve önünde seyir halinde bulunan şehir içi minibüsüne çarptı.

Kelimenin tam anlamıyla can pazarı yaşanan olay sırasında yaralanan 7 kişiye ilk müdahaleyi çevre sakinleri ile esnaf yaptı. 112 Acil Komuta Merkezi'ne yapılan ihbarla birlikte 5 112 Acil servis ambulansı ile polis ekibi sevk edildi.

Kanlar içindeki yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekibi daha sonra yaralıları hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle kapanan yol bir süre kontrollü ve tek şeritten sağlanırken, polis olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Cip arkadan minibüse çarptı: 7 yaralı
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