Cip uçuruma yuvarlandı: Şehit annesi ve babası yaralandı



Olay yerine gelen ekipler ve vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan Cemal Şenel ve Emine Şenel, Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada kullanılmaz hale gelen cip, traktör yardımıyla uçurumdan çıkartıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.