Cipin çarptığı anne ve kucağındaki oğlu öldü

Alanya'da Uğrak Mahallesi D-400 karayolunda önceki akşam saat 20.00'de meydana gelen kazada M.K'nın (54) kullandığı cip, yaya geçidinden üç çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma İhtiyar (30) ve kucağındaki oğlu Anıl İhtiyar'a (2) çarptı. Yapılan incelemede anne Fatma İhtiyar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Anıl İhtiyar da doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Kazanın ardından cipin sürücüsü M.K. jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kazada diğer çocukların yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Alkollü olmadığı öğrenilen sürücü M.K. karakoldaki ifadesinde normal süratte olduğunu, karanlıkta anne ve çocuklarını göremediğini, aniden önlerine çıktığını, fren yapmasına rağmen kazanın meydana geldiğini iddia etti.Fatma İhtiyar'ın çocukları Abdullah (7), Emir (4) ve Anıl ile Uğrak Mahallesi'nde oturan kardeşini ziyarete giderken kazanın yaşandığı belirtildi.Fatma İhtiyar ile oğlu Anıl İhtiyar, Alanya'da Cikcilli Hacıbaba Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Ercan İhtiyar güçlükle ayakta durabildi. Acılı baba, sürücüden şikâyetçi ve davacı olacaklarını bildirdi.Antalya Alanya'da otomobilin denize düşmesi sonucu 2 genç hayatını kaybetti. Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, araçtaki B.Ç. (24) ile Y.Z.'nin (22) cesetlerini sudan çıkardı.Sivas Mescitli Köyü yakınlarında önceki gece bariyerlere çarpan aracın sürücüsü F.Y.'ye yardım etmek için duran Raşit Özdemir ve Mert Eren Öcal'a başka bir araç çarptı. İki yaralı kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı. Özdemir ve Öcal dün Sivas'ta toprağa verildi.