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Giriş Tarihi: 22.12.2024 10:52 Son Güncelleme: 22.12.2024 10:57

Cipin şasesinde mıknatısla yapıştırılmış uyuşturucu çıktı

İstanbul Beşiktaş’ta şüphe üzerine durdurulan cipin şasine mıknatısla yapıştırılmış esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Cipin şasesinde mıknatısla yapıştırılmış uyuşturucu çıktı

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Park polisi, geçtiğimiz günlerde Vişnezade Mahallesi'ndeki sokakta şüphe üzerine 73 ABG 427 plakalı cipi durdurdu. Sürücüsü Necat U.'nun üst aramasını yapan polis, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Bunun üzerine araçta arama yapan polis ekibi, sol kapının iç bölümünde 3 parça halinde satışa hazır esrar ele geçirdi. Aramaları sürdüren polis, aracın alt kısmındaki şasi bölümüne mıknatısla tutturulmuş kutuyu fark ederek yerinden söktü. Kutuyu açan polis, içerisinde 2 parça halinde esrar buldu.

TUTUKLANDI

Aramaların ardından Necat U. gözaltına alınırken, uyuşturucu madde satışından elde ettiği düşünülen bin 800 lira ve cep telefonuna el konuldu. Emniyette ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen Necat U., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Cipin şasesinde mıknatısla yapıştırılmış uyuşturucu çıktı
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