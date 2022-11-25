Çıplak bulunan cesedin kimliği belirlendi

Körfez İlçesi Hereke D-100 karayolu kenarındaki amfi tiyatro mevkiinde önceki gün akşam saatlerinde çıplak halde bir kadının yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinin yakınlarında inceleme yapan polis ekipleri, genç kadına ait olduğu değerlendirilen kıyafetlerini de buldu. İlk bulgulara göre boğularak öldürüldüğü üzerinde durulan genç kadının, cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı cinayet Büro ekipleri, başlatmış olduğu araştırma ve incelemeler sonucunda, bulunan cesedin kendisi Derince İlçesinde, ailesi ise Yalova'da ikamet eden ve Irak uyruklu olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Sarah Alı Shareef'e ait olduğunu belirledi. Evli olduğu öğrenilen genç kadının 2 gün önce kaybolduğu ve kendisinden haber alamayan yakınlarının polise kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Ayrıca olayla ilgili bir kişinin de gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.