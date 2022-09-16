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Giriş Tarihi: 16.9.2022 10:56

Çıplak videolu şantaj çetesinin evinde 1 milyonluk uyuşturucu çıktı! Film gibi operasyonla yakalanmışlardı...

İstanbul'da bir gece kulübüne gelen silahlı gaspçılar iş yeri sahibi M.A.‘yı kaçırıp çıplak videolarını çekmekle şantaj yapıp 100 bin lira fidye istemişlerdi. Film gibi bir operasyonla yakalanan 8 kişilik çete adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin mekana ellerinde uzun namlulu silahlarla girip M.A.’yı geldikleri aracın bagajına koyup kaçırdıkları ortaya çıktı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen uyuşturucu maddenin de 1 milyon liraya yakın bir değerinin olduğu belirtildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çıplak videolu şantaj çetesinin evinde 1 milyonluk uyuşturucu çıktı! Film gibi operasyonla yakalanmışlardı...

Beylikdüzü'nde gece kulubü bulunan M.A., 16 Mayıs 2022 günü işyerine gelen silahlı kişilerce kaçırıldı. Avcılar'da bir otoparka götürülen M.A'ya işkence edildi. M.A'nın çıplak görüntülerini çeken çete, görüntülerin yayılmaması karşılığında kendisinden gece kulübünü istedi. M.A'nın ağabeyi Y.A. ile buluşan çete üyeleri, Y.A'dan kardeşinin serbest kalması karşılığında 100 bin lira fidye talep etti.

Çete üyeleri, buluşma yerinde Y.A'nın 9 bin lirasını, alyans, altın kolyesini ve saatini de gasp etti. Çete daha sonra da M.A'yı serbest bıraktı. Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri yapılan başvurunun ardından kamera görüntülerini inceledi.

Yapılan uzun soluklu çalışmada ilk olarak Fesih E. (33) adlı gaspçı yakalandı ve tutuklandı.

Suç kaydı olan Fesih E'nin yakalanmasının ardından çalışma sürerken bir işyerini kurşunlayan 15 suç kayıtlı Yakup E.(29) ve Fırat Ü.(20) gözaltına alındı. Aramalarda, kaleşnikof, 2 tabanca ve 12 mermi ele geçti. 2 kişi de çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.

SON DARBE BU HAFTA VURULDU

Çeteye yönelik son darbe Pazartesi günü sabah saatlerinde vuruldu. Özel harekat polislerinin de katıldığı Avcılar, Bağcılar ve Bahçelievler'deki adreslere yapılan baskınlarda, 26 suç kayıtlı Rıdvan E.(32) 4 suç kayıtlı Kenan T.,(25) 3 suç kaydı olan Murat A.,(23) 7 suç kayıtlı Bünyamin E. (22) ve 3 suç kaydı olan Selahaddin K.(24) gözaltına alındı.

1 MİLYONLUK UYUŞTURUCU MADDE

Çete üyelerinden biri polis kapıya dayanınca kaçtığı apartmanın çatısında yakalandı. Aramalarda, tabanca, 174 mermi, 2 hassas terazi ve 9 kilogram skunk ele geçti. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin toplam değerinin 1 milyon lirayı bulduğu öne sürüldü.

Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Gaspçılardan Murat A., Selahaddin K. ve Kenan T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gasp çetesi film gibi operasyonla yakalandı! Gece kulübü sahibini kaçırıp çıplak videolarını çekmişler

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Çıplak videolu şantaj çetesinin evinde 1 milyonluk uyuşturucu çıktı! Film gibi operasyonla yakalanmışlardı...
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