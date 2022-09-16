Çıplak videolu şantaj çetesinin evinde 1 milyonluk uyuşturucu çıktı! Film gibi operasyonla yakalanmışlardı...

Beylikdüzü'nde gece kulubü bulunan M.A., 16 Mayıs 2022 günü işyerine gelen silahlı kişilerce kaçırıldı. Avcılar'da bir otoparka götürülen M.A'ya işkence edildi. M.A'nın çıplak görüntülerini çeken çete, görüntülerin yayılmaması karşılığında kendisinden gece kulübünü istedi. M.A'nın ağabeyi Y.A. ile buluşan çete üyeleri, Y.A'dan kardeşinin serbest kalması karşılığında 100 bin lira fidye talep etti.
Çete üyeleri, buluşma yerinde Y.A'nın 9 bin lirasını, alyans, altın kolyesini ve saatini de gasp etti. Çete daha sonra da M.A'yı serbest bıraktı. Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri yapılan başvurunun ardından kamera görüntülerini inceledi.
Suç kaydı olan Fesih E'nin yakalanmasının ardından çalışma sürerken bir işyerini kurşunlayan 15 suç kayıtlı Yakup E.(29) ve Fırat Ü.(20) gözaltına alındı. Aramalarda, kaleşnikof, 2 tabanca ve 12 mermi ele geçti. 2 kişi de çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.
SON DARBE BU HAFTA VURULDU
Çeteye yönelik son darbe Pazartesi günü sabah saatlerinde vuruldu. Özel harekat polislerinin de katıldığı Avcılar, Bağcılar ve Bahçelievler'deki adreslere yapılan baskınlarda, 26 suç kayıtlı Rıdvan E.(32) 4 suç kayıtlı Kenan T.,(25) 3 suç kaydı olan Murat A.,(23) 7 suç kayıtlı Bünyamin E. (22) ve 3 suç kaydı olan Selahaddin K.(24) gözaltına alındı.
1 MİLYONLUK UYUŞTURUCU MADDE
Çete üyelerinden biri polis kapıya dayanınca kaçtığı apartmanın çatısında yakalandı. Aramalarda, tabanca, 174 mermi, 2 hassas terazi ve 9 kilogram skunk ele geçti. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin toplam değerinin 1 milyon lirayı bulduğu öne sürüldü.