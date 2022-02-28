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Giriş Tarihi: 28.2.2022

Cips hırsızı!

Cips hırsızı!
ÇANKIRI'DA, bir marketin önündeki stanttan köpeğin cips çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Abdulhalik Renda Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde Sadık Yavuz isimli vatandaşa ait marketin önüne gelen köpek, stanttaki bir cipsi ağzı ile alıp koşarak uzaklaştı. Olayı gören vatandaşlar durumu Yavuz'a anlattı. Köpeğin cipsi çalmasını şaşkınlıkla karşıladığını söyleyen Yavuz, sokak hayvanları için sürekli olarak caddeye yemek bıraktığını söyledi. Öte yandan, yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeğin marketin önüne gelerek stanttaki cipsi ağzına aldığı görülüyor. Köpek daha sonra marketin önünden koşarak uzaklaşıyor. İHA

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Cips hırsızı!
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