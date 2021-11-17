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Giriş Tarihi: 17.11.2021 20:40

Cips kutusunda 90 gram kokain ele geçirildi; 2 tutuklama

DHA
Cips kutusunda 90 gram kokain ele geçirildi; 2 tutuklama

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada cips kutusu içerisinde 90 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı çalışma kapsamında, Fethiye girişinde dün akşam saatlerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada, cips kutusunda 90 gram kokain ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ve M.S.Ç. tutuklanırken, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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Cips kutusunda 90 gram kokain ele geçirildi; 2 tutuklama
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