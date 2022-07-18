Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Merkez Mahallesi'nde bir ticari taksiyi şüphe üzerine durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramalarda cips paketi içerisine gizlenmiş 23 gram esrar maddesi ele geçirildi. A.A. isimli şüpheli gözaltına alındı ve uyuşturucu maddeyi Yahya Kemal Mahallesi'nde A.A.P.D. isimli kişiden aldığını söyledi. Uyuşturucu madde satıcısı A.A.P.D. gözaltına alındı.

Üzerinde ve ikamet adresinde yapılan aramalarda satışa hazır halde 3 kilo 382 gram kısaca "Mari" olarak adlandırılan "Marihuana" isimli uyuşturucu madde, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen beş bin 170 lira ve 150 euro nakit para, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan üç cep telefonu ve paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ele geçirildi. İki uyuşturucu madde satıcısı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.





Cips paketiyle sevkiyatta yakalandılar… 3 kilo 382 gram Mari… | Video