Cips yiyen öğrenciler hastanelik oldu

Japonya'da lise öğrencileri, içinde bhut jolokia (hayalet biber) adlı biber bulunan aşırı baharatlı patates cipsi nedeniyle hastanelik oldu. Öğrencilerin okula getirdiği cipsleri yaklaşık 30 öğrenci tüketti. Kısa süre sonra bazılarında mide bulantısı ve ağız çevresinde şiddetli ağrı şikâyetleri görülmeye başladı. Polis, 14 lise öğrencisinin patates cipsi yedikten sonra hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Öğrencilerin bilincinin açık olduğu kaydedildi. Cipsi üreten şirket Isoyama Corp özür açıklamasında bulundu. "18+ köri cipsi" olarak adlandırılan cipsleri 18 yaşından küçüklerin tüketmesi önerilmiyor.