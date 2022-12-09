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Giriş Tarihi: 10.12.2022

Çırağan Sarayı’nda yangın paniği

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Çırağan Sarayı’nın otel bölümünde tadilat yapılan 4. katta yangın çıktı. Otelde konaklayanlar tahliye edilirken 3 işçi dumandan etkilendi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Çırağan Sarayı’nda yangın paniği
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın çıktı. Çırağan Palace Kempinski İstanbul Otel'in tadilat yapılan bloğunun 4'üncü katında dün saat 10.55'te meydana gelen yangın elektrik aksamından kaynaklandı. Yangına itfaiye 20 araçla müdahale etti. Merdivenli araçla otelin çatı ve üst katlarına çıkarak söndürme çalışmalarını yürüten itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Otelde konaklayanlar tahliye edildi. Dumandan etkilenen vatandaşlar, hastaneye kaldırıldı. Yangının ardından otelde konaklayanların bir kısmı valizleriyle bölgeden uzaklaştı. Oteldeki yangından 3 işçi etkilendi.



Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, "İstanbulumuzun gözbebeğinde, Boğaz'ın en nadide noktalarında, en kıymetli alanlarımızdan bir tanesi. 3 çalışan emekçimiz etkilendi. 2'si kendi imkanlarıyla buradan ayrıldı. Birine oksijen takviyesi yapıldı" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada ise otel müşterisi 139 kişinin otel yönetimi tarafından, tadilat işçisi 10 kişinin ise itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildiği bildirildi.



Görgü tanığı Nur Ergül, turistlerin otelde mahsur kaldığını gördüğünü belirterek, "Otelden alevler çıktı. Müşteriler balkona çıktı. İngilizce 'imdat' diye bağırıyorlardı. İnenler yaralı değildi. Tadilat sürecinde hiçbir şey yoktu" dedi. Otelin 100 metre ilerisinde veteriner kliniğinde çalışan Merve Koçbey ise, "Olayı gördüğümde henüz itfaiye ekibi gelmemişti. Çok duman vardı, her yer karanlık oldu. Polisler koşmaya başladı" diye konuştu.



112 YIL ÖNCE DE YANGIN FELAKETİ YAŞAMIŞTI
19 Ocak 1910 tarihinde Meclis-i Mebusan Salonu'nun üst bölümünde ve çatı katındaki kalorifer bacasından çıkan bir yangınla saray 5 saat içinde yanmıştı. Çok değerli antikalar, II. Abdülhamid'in özel koleksiyonu ve V. Murad'ın kütüphanesi de yanarak kül olmuştu.

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Çırağan Sarayı’nda yangın paniği
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