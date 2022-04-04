Çırağı tavana asıp pantolonunu indirmişti! Mahkeme kararını açıkladı

Konya'da E.A.Y. 2020 yılının Eylül ayında merkez Karatay ilçesindeki bir sanayi sitesinde bulunan araç yedek parça satışı yapan Mehmet Coşar ve kardeşi Murat Coşar'a ait iş yerinde çırak olarak işe başladı. Yaklaşık 20 gün sonra E.A.Y., ustasının istediği vidanın numarasını unutunca halk arasında 'calaskal' olarak bilinen palangaya bağlanıp, tavana asıl. Pantolonu da aşağıya indirilen E.A.Y., yaklaşık 15 dakika asılı kaldıktan sonra aşağıya indirildi. E.A.Y.'nin gördüğü işkenceyi söylemesi üzerine ailesi şikayetçi oldu. Murat Coşar ve ağabeyi Mehmet gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Coşar kardeşler soruşturma aşamasında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme 22 Şubat'ta kararını açıkladı. Kadın hakim olayda eziyet suçunun olmadığını, olayda kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hakaret suçunun oluştuğunu ifade etti. Mahkeme Coşar kardeşlere 'cebir kullanarak kişiyi hürriyetin yoksun kılma' suçundan etkin pişmanlık ve iyi hal hükümleri de uygulanarak 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. Kadın hakim yaşı küçük olan mağdurun pantolonunun indirilmesini ise cinsel istismar olarak değil hakaret olarak kabul etti. Sanıklara hakaret suçundan da 116 günün karşılığı olarak 2 bin 320'şer TL adli para cezası verildi ve buda 5 eşit taksite bölündü.

'SİSTEMATİK OLMADIĞI İÇİN EZİYET DEĞİL'

Mahkeme kararla ilgili gerekçesini de açıkladı. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Eziyet suçunun oluşabilmesi için mağdurun sanık tarafından sistematik bir şekilde ve belli bir süreç içinde, insan onuruyla bağdaşmayan katılanın bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine ve aşağılanmasına yol açan davranışlar sergilemesinin gerektiği, somut olay değerlendirildiğinde sanıkların mağduru havaya kaldırdıktan sonra pantolonunu indirmesi dışında sistematik bir şekilde gerçekleştiğine dair başka bir eyleminin belirlenemediği, bu haliyle sanıkların üzerine atılı eziyet suçunun sübuta erdiğine ilişkin mahkumiyeti gerektirir nitelikte yeterli, kesin ve hür türlü şüpheden arındırılmış delil elde edilemediği ancak sanıklar fikir ve eylem birliği içerisinde mağdurun kulağını çekip, götürüp havaya kaldırdıkları ardından indirdikleri izah edilen gerekçe ile sabit olmakla sanıkların kişiyi hürriyetinden yoksun kılma eylemini sübuta erdirmişlerdir."

'PANTOLON İNDİRMEK İSTİSMAR DEĞİL KÜÇÜK DÜŞÜRMEK'

Mahkeme indirim nedenleri de şu sözlerle açıkladı: "Sanıkların mağdurun şahsına zararı dokunmaksızın güvenli bir yerde onu serbest bırakıp etkin pişmanlıkta bulundukları anlaşıldığından cezalarında 2/3 oranında indirime gidildi. Ayrıca sanıkların yeniden suç işlemeyecekleri hususunda kanaate varılması nedeniyle haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Pantolonunu indirmek suretiyle mağdura yönelik küçük düşürücü hakarette bulundukları anlaşılarak hakaret suçunun işledikleri anlaşıldığından bu madde kapsamında cezalandırıldılar."