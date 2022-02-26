Çırağı tavana asmanın cezası 1 yıl 8 ay hapis

Konya’da, vida numarasını unuttuğu için 17 yaşındaki çırağı palangayla tavana asan işyeri sahibi Mehmet Coşar ve kardeşi Murat Coşar, 1’er yıl 8 ay hapse çarptırıldı
KonyaKaratay'da, alacağı vidanın numarasını unuttuğu gerekçesiyle çırakları E.A.Y.'yi (17) palangaya bağlayıp tavana asan işyeri sahibi Mehmet Coşar (35) ve kardeşi Murat Coşar (30) 1'er yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eylül 2020'de, bir sanayi sitesinde araç yedek parça satışı yapan Mehmet Coşar ve kardeşi Murat Coşar'a ait işyerinde çırak olarak işe başlayan E.A.Y., vida alması için malzemeciye gönderildi. Vidanın numarasını unutan E.A.Y., yolda işyerini arayıp, vidanın numarasını sordu. E.A.Y. bir süre sonra vidayı alıp, işyerine döndü. Murat Coşar da iddiaya göre vidanın numarasını unuttuğu gerekçesiyle E.A.Y.'yi halk arasında "calaskal" olarak bilinen palangaya bağlayıp, tavana astı. Pantolonu da yarıya kadar indirilen E.A.Y., yaklaşık 15 dakika asılı kaldıktan sonra aşağıya indirildi. E.A.Y. gördüğü işkenceyi ailesine anlattı. Aile, suç duyurusunda bulundu. Çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderilen Coşar kardeşler, soruşturma aşamasında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. İki kardeşe, "çocuğa karşı eziyet ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından dava açıldı.
ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ
Coşar kardeşlere 1'er yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme, E.A.Y.'nin pantolonunun indirilmesini ise hakaret olarak kabul etti. Coşar kardeşlere hakaret suçundan da 116 günün karşılığı olarak 2 bin 320'şer TL adli para cezası verildi ve bu da 5 eşit taksite bölündü.