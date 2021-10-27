Çırağını hortumla döven iş yeri sahibi serbest kaldı

Şanlıurfa'da bir oto lastikçide çalışan ve işten ayrılmak isteyen çırak, iş yeri sahibinin hortumlu saldırısına uğradı. Çırağı hortumla döven iş veren gözaltına alındı. M.D. adlı şahıs, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, M.D'nin serbest kalmasına karar verdi.

Çırağını hortumla döven iş yeri sahibi gözaltında | Video

Olay Haliliye ilçesine bağlı Sırrın mahallesindeki bir oto lastikçide çırak olarak çalışan 16-17 yaşlarında olduğu öğrenilen bir genç, iddiaya göre sürekli işten kaçtığı için buna sinirlenen lastik ustası tarafından hortum ile dövüldü. Bu anlar ise bir başka kişi tarafından kaydedildi.

Lastik ustası genci bir köşeye sıkıştırarak eline aldığı hortumla, gence defalarca vurdu. Dükkanda yaşanan anlar, bir kişi tarafından da cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

Çırağını hortumla döven iş yeri sahibi gözaltında | Video

Tepki çeken görüntüler üzerine çırağını hortumla döven M.D. adlı şahsın kimliğini ve adresini belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest kaldı.

AİLE ŞİKÂYETÇİ OLMADI

Hortumla dayak atılan gencin ailesinin emniyette verdiği ifadede usta M.D'den şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Ailenin kendilerinin ustaya çocuğa sahip çıkmasını söylediklerini, çocuğa da iş yerinden kaçmaması yönünde telkinde bulundukları belirtildi.

USTA: AMACIM KORKUTMAKTI

Çırağını hortumla döven ve görüntüleri üzerine polis tarafından gözaltına alınan Usta M.D. ise ifadesinde; çırağın sürekli iş yerinde kaçtığını, kötü bir çevre ve arkadaşlık kurmaması yönünde devamlı söylemesine rağmen çırağının işten kaçmayı sürdürdüğünü ileri sürerek kendini savundu. M.D, gencin ailesinin, gence sahip çıkmasını istediğini belirtti.